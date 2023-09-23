Изменения климата могут вызвать дефицит пива во всем мире

Мир может столкнуться с дефицитом пива из-за изменений климата. С таким предупреждением выступил глава японской пивоваренной компании Asahi Ацуши Кацуки, пишет издание Fortune.

По его словам, более высокие температуры приведут к значительному снижению урожайности ячменя и качества хмеля в предстоящие три десятилетия. Это, по его мнению, приведет к резкому падению производства пива. Бизнесмен допустил, что в дальнейшем Asahi не сможет производить необходимое количество пива.

Большая часть ячменя, ключевого ингредиента в производстве пива, выращивается в Европе. В случае, если температуры продолжат расти, урожай ячменя во Франции может рухнуть на 18% к 2050 году, в Польше – на 15%. При этом качество хмеля, второго важнейшего компонента пива, снизится на 25% в Чехии, которая является одним из крупнейших производителей хмеля в мире.

Кацуки отметил в интервью Financial Times, что нестабильный климат в последние годы уже оказал негативное влияние на урожайность ячменя. В результате цены на солод и ячмень в Европе в прошлом году обновили рекордные значения, что оказало давление на производителей пива.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»