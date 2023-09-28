Цена на российскую нефть достигла 86 долларов за баррель

Цена российской нефти Urals достигла 85,35 долларов за баррель в порту Приморск на Балтике и в Черноворском порту Новороссийск – 86 долларов, – сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на ArgusMedia.

Комментируя рост цен на российску нефть, агентство пишет: «Частично это связано с тем, что Россия вместе с Саудовской Аравией сокращает морские перевозки. Ограничения имели двойной эффект: ужесточение мирового рынка нефти и повышение цен именно на тот тип нефти, которую добывают обе страны».

Следует напомнить, что установленный странами Запада потолок на морские поставки российской нефти был определен 60 долларам за баррель.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»