Новак поручил принять срочные меры по снижению цен на бензин

Вице-премьер РФ Александр Новак на внеочередном совещании по внутреннему рынку нефтепродуктов с участием руководителей нефтяных компаний и представителей органов власти в четверг, 26 сентября, поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо.

В сообщении кабмина говорится, что вице-премьер «поручил принять срочные меры по снижению цен на топливо на АЗС нефтяных компаний и независимого сегмента, а также привести цены в мелком опте к уровню крупнооптовых цен с учетом транспортных расходов. Снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время. Объём биржевой реализации топлива не должен снижаться до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке».

«Федеральной таможенной и налоговой службам поручено контролировать выполнение запрета на экспорт бензина и дизельного топлива. Портовые приграничные базисы будут закрыты для его вывоза, хранящееся в цистернах топливо отправлено на внутренний рынок. Для борьбы с серым экспортом будут введены меры административного и экономического характера», – сообщили в пресс-службе правительства и также добавили: «Вице-премьер поручил обеспечить баланс спроса и предложения в южных регионах страны. До стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива, а также снижения цен совещания будут проводиться не реже двух раз в неделю».

«В результате запрета экспорта бензина и дизельного топлива мы увидели снижение цен на бирже. Ожидаем трансляцию снижения этих цен на мелкооптовый, розничный сегменты, а также для сельхозтоваропроизводителей. Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», – заявил Александр Новак.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»