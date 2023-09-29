В России в следующем году вырастут пенсии и пособия по беременности и родам

Министерство труда и социальной защиты РФ в пятницу, 29 сентября, сообщило, что в следующем, 2024 году, в стране средний размер пенсии вырастет до 23 405 рублей, а пособие по беременности и родам может составить 565 тыс. рублей.

В сообщении пресс-службы минтруда говорится, что «В результате перерасчета с 1 января 2024 года средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1 628 рублей и составит 23 405 рублей. Всего в 2024 году на выплаты пенсий будет направлено свыше 10 трлн рублей».

«Максимальный размер пособия по беременности и родам возрастет с 383 тыс. рублей до 565 тыс. рублей. Максимальный размер выплат по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих составит 49 тыс. рублей в месяц против 33,2 тыс. рублей в 2023 году», – сообщили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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