Бородинский хлеб в России может стать «псевдореликтом»

Председатель Союза мукомольных и крупяных предприятий Игорь Свириденко на брифинге в пятницу, 29 сентября, заявил, что из-за сокращения производства ржаной муки и проблем с качеством зерна ржаной хлеб в России может стать «псевдореликтом», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Свириденко сказал: «В этом году у нас предполагается урожай ржи в 1,8 миллионов тонн, ржи 1-3-го классов ожидается под 97%. Правда, 59% из этого объема – рожь 3-го класса. …Мы сталкиваемся с ситуацией, когда либо ржаного хлеба у нас не будет в достаточных количествах, либо он станет, я использую такой термин, – «псевдореликтом». Бородинский хлеб будет стоить дороже высококачественных сортов пшеничного хлеба просто за счет стоимости сырья».

Москва, Иван Бабурин

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