Сбер поднял ставки по ипотеке

Сбербанк в четверг, 2 ноября, сообщил, что с пятницы, 3 ноября, в связи с повышением Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых повышается минимальная ставка по базовым ипотечным программам на 1,4 п.п., до 15,6% годовых.

В сообщении пресс-службы банка говорится: «Сбер с 3 ноября меняет ставки по ипотеке по базовым программам в связи с повышением 27 октября Банком России ключевой ставки с 13% до 15% годовых. Минимальная ставка по программам на приобретение готового и строящегося жилья составит 15,6% годовых. Сбер скорректировал ставки на 1,4 п.п., в то время как рост ключевой ставки составил 2 п.п. Ставки по программам с господдержкой не меняются».

Москва, Иван Бабурин

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