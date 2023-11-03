В Ереване определились, под каким брендом будут продвигать в Европе армянский коньяк

Министр экономики Армении Ваан Керобян на парламентских слушаниях по проекту госбюджета на 2024 год в пятницу, 3 ноября, заявил, что армянский коньяк будет продвигаться на европейском рынке под брендом «Armenian brandy», однако убедить армянские компании начать выпускать продукцию, отвечающую европейским стандартам, будет сложно, – сообщает армянское издание Аrka.am.

В ходе своего выступления глава армянского минэка сказал: «Решение продвигаться на европейском рынке под брендом «Armenian brandy» было принято совместно с армянскими производителями и брендинговой компанией. С последней были проведены соответствующие консультации. Армения в сотрудничестве с ЕС и, в частности, Францией, делает все для создания Ассоциации, которая будет выдавать разрешения на экспорт данной продукции с территории непосредственно нашей республики, однако необходимо соблюдение определенных стандартов качества. Создание такой структуры – сложная задача. Еще сложнее убедить компании начать выпускать продукцию, отвечающую установленным стандартам».

Следует напомнить, что в июне 2021 года Армения подписала с ЕС соглашение, в котором обязалась отказаться от использования своих географических наименований продукции, за что Евросоюз пообещал компенсацию в 3 млн евро. По данным госстата Армении, объем производства коньяка в стране в январе-августе 2023 сократился на 22,1% до 11,4 млн. литров по сравнению с показателем аналогичного периода в прошлом году.

Ереван, Иван Бабурин

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