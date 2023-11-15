В России завили, что сертификаты халяль помогут экспорту

Руководитель «Роскачества» Максим Протасов в среду, 15 ноября, заявил, что признание российских сертификатов от «Роскачество-Халяль» в странах Персидского залива открыло для отечественных производителей соответствующей продукции дорогу в целый ряд стран, – сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Протасов сказал: «Производителям российской халяльной продукции открылась дорога сразу в несколько крупных стран: ОАЭ, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар и Йемен. Теперь производителям не придется проходить дополнительную сертификацию в каждой из стран, а будет достаточно получить сертификат от «Роскачество-Халяль».

«Отечественные сертификаты халяль были признаны в странах Персидского залива. Подведомственный Роскачеству орган по сертификации прошел необходимую аккредитацию», – сообщили ранее в Роскачестве.

Москва, Иван Бабурин

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