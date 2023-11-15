В правительстве заявили о завершении этапа восстановления российской экономики

Заместитель министра экономического развития РФ Полина Крючкова в среду, 15 ноября, заявила, что российская экономика продолжает активно расти, этап ее восстановления завершен, – сообщает ТАСС.

Комментируя данные по росту ВВП РФ в III квартале текущего года, Крючкова сказала: «Сейчас, когда этап восстановления завершен, задача – это закрепить позитивные тренды и обеспечить дальнейшую структурную перестройку экономики. Сегодня стало известно, что Еврокомиссия вслед за МВФ улучшила прогноз по России и теперь ожидает в 2023 году рост ВВП РФ на уровне 2% вместо спада в 0,9%».

«Российская экономика продолжает активно расти. Основными драйверами экономики продолжают выступать отрасли, направленные на развитие экономики предложения: сектор обрабатывающих производств, строительство и сельское хозяйство. Поддержку экономике оказывает рост потребительской активности, которая обеспечивается гибкостью отечественного рынка труда и ростом реальных денежных доходов населения», – отметила также зам.министра.

Согласно предварительной оценке Росстата, рост ВВП в III квартале 2023 года составил 5,5% в годовом выражении после 4,9% в предыдущем квартале.

Москва, Иван Бабурин

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