В России проведут эксперимент по маркировке консервов

Правительство РФ выпустило проект постановления, в котором говорится, что минпромторг предлагает с 1 декабря 2023 по 31 августа 2024 года провести эксперимент по маркировке консервов и бакалейной продукции.

В документе, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных актов, в четверг, 16 ноября, говорится: «Провести с 1 декабря 2023 г. по 31 августа 2024 г. на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации готовых или консервированных продуктов из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, рыбы и отдельных видов бакалейной продукции».

Москва, Иван Бабурин

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