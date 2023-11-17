Россия отменила запрет на экспорт бензина

Министерство энергетики РФ в пятницу, 17 ноября, заявило, что правительством принято решение с сегодняшнего дня снять временный запрет на экспорт автомобильного бензина, введенный в рамках комплекса мер по стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива 21 сентября.

В сообщении минэнерго, в частности, говорится: «В течение прошедших двух месяцев при сохранении высоких объемов переработки нефти на НПЗ обеспечено насыщение внутреннего рынка и создан профицит предложения автомобильного бензина, в том числе в биржевом канале реализации. В результате, с начала запрета экспорта биржевые оптовые цены на автомобильный бензин существенно снизились. Запасы автомобильного бензина составляют около 2 млн. тонн. Снятие запрета также позволит российским НПЗ обеспечить высокий объем производства топлива».

«Министерство продолжит мониторинг производственных и ценовых показателей с целью возможного принятия оперативных мер по обеспечению топливом внутреннего рынка, включая возврат запрета на экспорт автомобильных бензинов в случае необходимости», – отметили в министерстве.

Москва, Иван Бабурин

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