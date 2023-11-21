Забайкалью не хватает электроэнергии для реализации крупных инвестпроектов

В Забайкальском крае реализуются крупные инвестиционные проекты, для которых может не хватить электроэнергии. Об этом заявил полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

По его словам, недостаток электроэнергии является основной проблемой инвесторов в Забайкалье. «Шесть проектов, которые мы сегодня смотрели, с общим объемом инвестиций 1 трлн рублей требуют электроэнергии, а ее нет пока», – отметил Трутнев.

При разработке программы по привлечению инвестиций в край энергетики заявляли, что снизят тарифы, если будет расти спрос на электроэнергию. Однако, как показала практика, тарифы не снижаются, а повышаются.

В связи с этим в правительство было внесено предложение о разработке новой энергетической стратегии для Дальнего Востока, которая должна быть рассчитана до 2030-2032 годов. Трутнев подчеркнул, что инвесторы продолжают вкладывать деньги в проекты, реализацию которых остановить нельзя. Поэтому нужно быстрее организовать работу по обеспечению электроэнергией.

Чита, Зоя Осколкова

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