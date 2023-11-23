В правительстве признали проблему трудоустройства выпускников по специальности

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков в четверг, 23 ноября, во время выступления на пленарной сессии «Инвестиция в человека – инвестиция в будущее» на Международной выставке-форуме «Россия» заявил, что перед выпускниками высших учебных заведений и среднего профессионального образования (СПО) в России существует проблема трудоустройства по специальности, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Котяков сказал: «Анализируя ситуацию с трудоустройством по специальности выпускников высших учебных заведений и СПО, к сожалению, видим, что у нас процент не такой высокий, как бы мы хотели. Мы четко видим и понимаем, что у нас есть проблемы с трудоустройством по специальности. То есть мы сегодня имеем перекос в экономике с тем, что мы готовим специалистов, которые не могут себя найти на рынке».

«Разработка совместно с работодателями прогноза рынка труда на шестилетнюю перспективу с учетом развития технологий и новых профессий поможет в решении проблемы. Такой прогноз рынка подскажет, каковы должны быть цифры приема в высших учебных заведениях и специальных образовательных учреждениях и каких специалистов необходимо готовить. После формирования контрольных цифр приема станет ясен также потенциальный спрос на преподавательский состав», – добавил министр.

Москва, Иван Бабурин

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