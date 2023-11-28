Сахарные заводы на юге России простаивают из-за перебоев с поставками свеклы

Несколько предприятий по производству сахара простаивают из-за отсутствия сырья. Об этом сообщила Евразийская сахарная ассоциация.

Неблагоприятные погодные условия сложились во всех регионах страны, за исключением некоторых районов Приволжского федерального округа. Это создает сложности в непрерывных поставках свеклы на предприятия.

«В связи с этим отдельные заводы Краснодарского и Ставропольского краев находятся в состоянии простоя из-за отсутствия сырья, что приводит к дополнительным финансовым затратам», – говорится в сообщении.

По данным ассоциации, посевы сахарной свеклы в странах ЕАЭС убраны с 99% площадей. Накопано 56,4 млн тонн продукции, что на 5,2 млн тонн больше, чем в прошлом году. Переработку свеклы ведут 63 из 74 сахарных заводов ЕАЭС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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