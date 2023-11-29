В России обновлен исторический минимум по безработице

Федеральная служба государственной статистики (Росстат)в среду, 29 ноября, сообщила, что в России в октябре 2023 года уровень безработицы снизился до 2.9% с 3% в сентябре, обновив исторический минимум.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, в частности, говорится: «Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составил 2,9% (без исключения сезонного фактора). Общая численность безработных в России в октябре составила 2,2 млн. человек».

«Численность рабочей силы в. возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составила 76,3 млн. человек, из них 74,1 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,2 млн человек – как безработные, соответствующие критериям МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). В октябре 2023 г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 51,4%, уровень безработицы женщин (3,1%) выше уровня безработицы мужчин (2,8%). Из 2,2 млн безработных 0,9 млн составляют сельские жители, около 1,4 млн. – городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,8%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,3%)» , – сообщил в статведомстве.

В Росстате также добавили, что «средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в октябре 2023 г. составил 37,9 года. Доля молодежи до 25 лет составляет среди безработных 20,5%, доля лиц в возрасте 50 лет и старше – 23,5%, а лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, – 29,5%».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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