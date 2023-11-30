Страны-участницы ОПЕК+ на видеоконференции в четверг, 30 ноября, предварительно договорились, что Саудовская Аравия сократит добычу нефти на 1 миллион баррелей в сутки, – сообщает ТАСС.

Агентство ос ссылкой на источник в одной из делегаций пишет: «Саудовская Аравия может снизить добычу на 1 млн. баррелей в сутки (б/с), Россия – на 500 тыс. б/с, остальные страны альянса – на 500 тыс. б/с. ОПЕК+ уже практически пришли к такой договоренности».

Ранее сегодня газета The Wall Street Journal со ссылкой на делегатов конференции ОПЕК+ сообщала, что «на видеоконференции 30 ноября организация может объявить о новом сокращении добычи нефти на 1 млн. баррелей в сутки. На дополнительном сокращении нефтедобычи настаивал крупнейший в мире производитель нефти – Саудовская Аравия».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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