Новак сделал заявление о ситуации на рынке

Вице-премьер РФ Александр Новак в четверг, 30 ноября, выступил с официальным заявлением, в котором сказал, что Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти до конца I квартала 2024 года.

В заявлении российского вице-премьера, опубликованном в официальном Telegram-канале правительства РФ, говорится: «Россия углубит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на 300 тыс. баррелей в день еще на 200 тыс. баррелей в день, чтобы достичь 500 тыс. баррелей в день, и продлит это добровольное сокращение поставок до конца I квартала 2024 года в координации с некоторыми странами ОПЕК+. Это сокращение будет рассчитано на основе среднего уровня экспорта за май и июнь 2023 года и составит 300 тыс. баррелей в сутки нефти и 200 тыс. баррелей в сутки нефтепродуктов. В дальнейшем для поддержания стабильности рынка эти дополнительные объемы сокращения будут постепенно возвращены на рынок темпом, зависящим от рыночной конъюнктуры».



«Дополнительное добровольное сокращение призвано усилить превентивные меры, предпринимаемые странами ОПЕК+ для поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков. Россия также провела встречу с пятью утвержденными вторичными источниками, которые оценивают соответствие производства соглашению ОПЕК+, и пятью агентствами по оценке экспорта, чтобы обеспечить точность и надежность их оценки, которая будет продолжать проводиться на ежемесячной основе», – заявил российский вице-премьер.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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