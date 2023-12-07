Правительство направило дополнительно 1,3 миллиарда рублей на лизинговую поддержку МСП

Глава российского кабмина Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 7 декабря, заявил, что уже сегодня на реализацию лизинговой поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства (МСП) дполнительно будет направлено почти 1,3 миллиарда рублей.

Как сообщили в пресс-службе российского кабмина, на открытии заседания правительства Мишустин сказал: «Стимулирование развития малого и среднего предпринимательства – один из приоритетов работы Правительства. В этом секторе решаются многие важные для государства задачи, создаются нужные для граждан и предприятий сервисы, создаются новые рабочие места, рождаются интересные инновации. Сегодня направим дополнительно почти 1,3 млрд рублей на реализацию лизинговой поддержки соответствующих организаций. Она действует в рамках профильного национального проекта, осуществляемого по инициативе главы государства».

«Такое финансирование позволит расширить число участников программ, которые ведёт «МСП Лизинг». Больше компаний смогут оформить соглашения по льготным ставкам – до 6% за оборудование российского производства, получить необходимую технику и основные средства. Как следствие, улучшить экономику своих проектов и увеличить объёмы выпуска важной и нужной продукции», – добавил председатель правительства РФ.

В пресс-службе кабмина также сообщили, что в повестке заседания сегодня рассматривались вопросы «о кредитной программе для реализации проектов технологического суверенитета, о лизинговой поддержке МСП, о бюджетных ассигнованиях на закупку топочного мазута для регионов Дальнего Востока и Арктики, о финансировании восстановления спортивных объектов в новых регионах».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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