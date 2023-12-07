Повышения цен на крепкий алкоголь с 1 января 2024 года не будет

Министерство финансов РФ в четверг, сообщило, что с 1 января 2024 года стоимость водки, коньяка, бренди и других крепких напитков останется на уровне текущего года, роста минимальных розничных цен на крепкие алкогольные напитки не будет.

В сообщении, распространенном пресс-службой минфина, говорится: «Повышение минимальных цен на алкоголь с 1 января не предполагается. Что касается акцизов, отмечаем, что c 1 января 2024 года индексируются ставки акцизов на алкогольную продукцию на уровень инфляции. …В мае 2024 года увеличивается размер ставок акцизов на отдельные виды слабоалкогольной продукции. При этом для российских производителей коньяка, а также винодельческой продукции полного цикла действует мера поддержки в виде обратного акциза, которая по сути компенсирует затраты на акциз».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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