В России подняли минимальную цену на сигареты в 2024 году

Министерство сельского хозяйства РФ в понедельник, 11 декабря, сообщило, что с 1 января 2024 года минимальная цена табачной продукции составит 129 рублей, что выше на 10 рублей по сравнению с текущим годом.

В сообщении министерства, в частности, говорится: «Рассчитано значение единой минимальной цены табачной продукции с 1 января 2024 года в размере 129 рублей на период с 1 января 2024 года по 31 декабря 2024 года».

«Расчет произведен на основе минимального значения ставки акциза на единицу потребительской упаковки (пачки) табачной продукции, установленной Налоговым кодексом Российской Федерацию с 1 января 2024 г., ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента», – добавили в минсельхозе.

Минимальную цену на сигареты минсельхоз рассчитывает с 2021 года. Так, в 2021 году этот показатель составил 108 рублей за пачку из 20 сигарет, в 2022-м – 112, а в 2023-м – 119 рублей».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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