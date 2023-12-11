Россия временно прекращает вывоз твердых сортов пшеницы

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о временном ограничении на вывоз из страны твердой пшеницы до 31 мая 2024 года.

В министерстве сельского хозяйства сообщили, что решение правительства «направлено на обеспечение продовольственной безопасности и позволит поддержать стабильную ситуацию с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке. Временное ограничение вступает в силу с момента опубликования распоряжения Правительства и будет действовать по 31 мая 2024 года».

«Документом предусмотрен ряд исключений, когда запрет на экспорт действовать не будет. Это, в том числе, вывоз твердой пшеницы для оказания международной гуманитарной помощи и в рамках международных межправительственных соглашений, вывоз ее с территории России в Абхазию и Южную Осетию, а также в качестве припасов. В страны-участницы Евразийского экономического союза – Армению, Белоруссию, Киргизию и Казахстан – твердую пшеницу разрешено экспортировать в пределах установленных распоряжением Правительства квот при наличии разрешений, выдаваемых Минсельхозом России», – добавили в ведомстве.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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