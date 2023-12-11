СМИ: Дочки крупных немецких компаний потребовали от правительства ФРГ компенсаций за уход из России

Дочерние предприятия Volkswagen Bank, Siemens Mobility, Winterhall и других немецких компаний потребовали компенсации от правительства Германии из-за убытков, понесенных в связи с вынужденным уходом из России из-за санкций введенных после начала СВО, – сообщает в понедельник, 11 декабря, Business Insider и агентство печати ФРГ DPA.

DPA пишет, что в ответ на их запросы «подразделение Siemens AG, производящее железнодорожную технику, Siemens Mobility и Volkswagen Bank подтвердили соответствующие процедуры. Ранее о планах запросить компенсации от государства в связи с потерями в России заявило дочернее предприятие концерна BASF – нефтегазовая компания Wintershall Dea».

Представитель германского минфина сказал следующее: «Я могу подтвердить, что Wintershall DEA AG воспользовалась федеральными инвестиционными гарантиями для России. Мы уже давно ведем переговоры с Wintershall DEA AG об этих гарантиях и возможных сценариях возмещения ущерба».

В свою очередь, представитель Siemens Mobility заявил: «Как и многие другие немецкие компании, Siemens застраховала инвестиции в России с помощью инструмента федеральных инвестиционных гарантий».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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