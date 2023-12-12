В США заявили о падении экспорта в Россию более чем на 80%

Помощник министра торговли США Тэа Розман-Кендлер на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявила, что с февраля 2022 года общий объем экспорта США в Россию сократился на 86% ($7,4 млрд), – сообщают СМИ со ссылкой на текст выступления чиновницы.

В ходе своего выступления Розман-Кендлер сказала: «С февраля 2022 года по сентябрь 2023 года экспорт США в Россию всех товаров упал на 86% ($7,4 млрд) в стоимостном выражении. Оставшаяся ограниченная торговля сосредоточена на медицинских товарах, в том числе вакцинах. В результате действий Запада мировой экспорт в Россию с начала СВО сократился на 24% ($87,4 млрд) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. … Экспорт микроэлектроники из США в Россию прекратился, ввоз этой продукции из поддерживающих позицию США по Украине партнеров Вашингтона сократился примерно на 98% (примерно на $2,7 млрд), а мировой экспорт этих товаров в Россию упал примерно на 56% (примерно на $3,4 млрд)».

«Власти США вводили санкции против компаний из КНР, которые помогали России в проведении СВО. Так, за оказание поддержки российскому оборонно-промышленному комплексу осенью министерство добавило в свои санкционные списки 42 компании из КНР», – отметила помощник главы американского минторга.

«В списке экспортных ограничений Минторга США свыше 900 российских наименований, из которых более 600 были добавлены с начала работы администрации президента США Джо Байдена. В нем также указано более 200 наименований из третьих стран, которые помогали России обходить санкции. США 26 раз вводили и продлевали экспортные ограничения против российских и белорусских авиакомпаний за очевидные нарушения расширенных мер контроля США, которые были приняты в ответ на российское участие в конфликте на Украине», – добавил еще один помощник главы минторга США Мэтью Акселрод, также участвовавший на слушаниях в Конгрессе.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube