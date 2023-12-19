Гособоронзаказ «Ростеха» вырос в десять раз с начала СВО

Гендиректор Российской государственной корпорации «Ростех» Сергей Чемезов во вторник, 19 декабря, заявил, что с начала спецоперации (СВО) объем гособоронзаказа, выполняемый предприятиями корпорации, вырос в десять раз, – сообщает Первый канал.

В эфире телеканала Чемезов сказал: «По сравнению с январем 2022-го, то есть до операции, гособоронзаказ вырос, где-то десять раз. И продолжает расти. В основном это бронетехника, и, прежде всего, боеприпасы. Бронетехника практически вся: танки Т-90, Т-80, и Т-72».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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