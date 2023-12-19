Азербайджан поставил в Россию более полумиллиона яиц

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) во вторник, 19 декабря, сообщила, что из Азербайджана в Россию поступила первая партия яиц в количестве 36 тонн.

В сообщении, распространенном ведомством, в частности, говорится: «19 декабря через пункт пропуска «Яраг-Казмаляр» ввезена первая партия пищевого яйца из Азербайджана в количестве 36 тонн (612000 штук) для дальнейшей реализации на территории России. В течение ближайших двух-трех недель также могут начаться поставки яиц из Турции».

«Импорт нацелен на стабилизацию ценовой ситуации. Также принято решение об обнулении пошлин на ввоз яиц в первом полугодии 2024 года. Объем поставок может составить 1,2 млрд штук», – добавили в Россельхознадзоре.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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