США с союзниками изменили режим соблюдения потолка цен для российской нефти

Министерство финансов США в среду, 20 декабря, сообщило, что Соединенные Штаты с союзниками обновили меры по обеспечению соблюдения потолка цен на нефть из России, – передают СМИ.

В сообщении, распространенном американским минфином, в частности, говорится: «Сегодня мы объявляем о внесении изменений в режим соблюдения потолка цен. Первое: вскоре мы начнем требовать, чтобы поставщики услуг из стран коалиции получали подтверждение от своих контрагентов каждый раз, когда они загружают или отгружают российскую нефть. Второе: мы вносим изменения, которые потребуют от участников цепочки поставок с доступом к детализированным дополнительным затратам, например на страхование и фрахт, делиться ими по запросу с последующими участниками цепочки».

Отметим, что ранее сегодня Главное таможенное управление КНР опубликовало отчет, ч котором говорится, что «Россия в январе-ноябре этого года увеличила экспорт нефти в Китай на 22,17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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