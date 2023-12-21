СМИ: «Новатэк» предупредил о форс-мажоре с поставками СПГ из-за санкций США

Крупнейший независимый производитель сжиженного природного газа (СПГ) в России компания «Новатэк» в четверг, 21 декабря, направила покупателям предупреждения о форс-мажоре с будущими поставками газа с «Арктик СПГ 2», – сообщает агентство Reuters.

В сообщении агентства уточняется, что «продавец может объявить о форс-мажоре в случае, если не может поставить продукцию по независящим от него обстоятельствам. В таком случае необходимо уведомить другую сторону и дать объяснения».

В свою очередь, агентство Bloomberg пишет, что «Новатэк» направил уведомление о форс-мажоре некоторым покупателям сжиженного природного газа (СПГ), поскольку началу поставок с проекта «Арктик СПГ 2» угрожают санкции, введенные США».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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