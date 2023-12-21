СМИ: IKEA заявила о возможных «пустых полках в магазинах» из-за проблем в Красном море

Шведский производитель и продавец мебели IKEA в четверг, 21 декабря, заявил, что из-за возможных нападений в Красном море, вместо прохода через Суэцкий канал, судам с продукцией концерна придется огибать Африку с Юга. Это приведет к удлинению грузовых маршрутов, что, в свою очередь, повлечет задержки в поставках и оставит «пустыми полки магазинов», – сообщает французское агентство AFP.

Как сообщает агентство, мебельный гигант распространил сообщение, в котором говорится: «Ситуация в Суэцком канале приведет к задержкам и может привести к ограничению доступности определенных товаров IKEA. Мы находимся в тесном контакте со своими перевозчиками, потому что безопасность их команд является главным приоритетом. При этом, мы ищем другие варианты поставок, чтобы обеспечить доступность нашей продукции. Мы также продолжаем внимательно следить за развитием ситуации».

«Недавние угрозы йеменских повстанцев ракетных ударов и атак беспилотниками по проходящим контейнеровозам в Красном море побудила многих судовладельцев отказаться от традиционных маршрутов через Суэцкий канал. При этом, путешествие вокруг Африки может добавить неделю к путешествиям между Азией и Европой, а также – сотни тысяч долларов затрат на топливо. …По этому пути осуществляется примерно 10 процентов мировой торговли», – говорится в заметке AFP.

Стокгольм, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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