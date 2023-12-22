В 2023 году игорные зоны в России посетило рекордное число гостей

Игорные зоны России в 2023 году посетили 1,5 млн человек. Это рекордный показатель за всю историю их существования. Обеспечить турпоток помогли развитие внутреннего туризма и организация концертов знаменитостей.

По данным Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), посещаемость российских казино по предварительным итогам 2023 года выросла на 16% и составила рекордные для индустрии 1,5 млн человек. Речь идет о действующих игорных зонах «Приморье» (Приморский край), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Янтарная» (Калининградская область) и «Красная Поляна» (Сочи), пишет РБК.

Самой популярной игорной зоной, как и прежде, остается «Красная Поляна», на долю которой приходится больше половины всех посетителей. В этом году казино Сочи приняли 830,7 тысячи гостей. На втором месте со значительным отрывом идет «Приморье» – 337,1 тысячи человек. На третьем месте «Янтарная» – 204 тысячи клиентов, на четвертом «Сибирская монета» – 102 тысячи.

Стоит отметить, что организация и проведение азартных игр в России жестко регламентированы: деятельность казино разрешена только в пределах специальных игорных зон. До 2019 года популярность легальных казино в основном росла. В 2020 году на фоне пандемии их посещаемость резко рухнула. Спрос начал восстанавливаться в 2021 году.

Кроме того, на фоне санкционных ограничений резидентам игорных зон также пришлось перестраивать цепочки поставок новых игровых автоматов. Дело в том, что права на само оборудование и установленное на нем программное обеспечение принадлежат европейским компаниям. Что касается игровых столов, то частичной альтернативой стали российские аналоги, но замены автоматам найти так и не удалось.

В последние годы российские игорные зоны придерживаются стратегии «активного участия в событийном туризме регионов». «На фоне растущего интереса к внутренним путешествиям игорные зоны стали предлагать своим гостям больше развлекательных опций, создавая дополнительные стимулы к посещению, – комментирует статистику глава АИРИС Дмитрий Анфиногенов. – Безусловно, часть гостей приходит в казино именно ради игры. Однако число тех, кто приезжает в игорные зоны ради концертов, гастрономических ужинов, спортивных шоу, SPA-процедур и деловых мероприятий, неуклонно растет».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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