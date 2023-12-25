СМИ: Экономика России растет несмотря ни на что

Несмотря на санкции Запада и конфликт на Украине Российская экономика растет, а поддержка президента Владимира Путина в стране «непоколебима», – сообщает в понедельник, 25 декабря, журнал L'Express.

Руководитель международной редакции французского издания Шарль Аке в своей заметке написал: «Российская экономика растет, и растет даже быстрее, чем экономика еврозоны. Промышленное производство также увеличилось на 7,5 процента, а россияне поддерживают позицию президента Владимира Путина по спецоперации. Его поддержка непоколебима».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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