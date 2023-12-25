Помощник Путина объявил экономику России «крупнейшей в Европе»

Помощник президента РФ Максим Орешкин заявил, что российская экономика стала крупнейшей в Европе, – сообщает в понедельник, 25 декабря, журнал «Эксперт».

В интервью изданию Орешкин сказал: «Так называемые экономики глобального Севера – США, Япония, ЕС – потихонечку теряют свою роль, свою значимость. Ведущей экономикой стал Китай, крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место».

«Очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», – добавил помощник президента России.

Также Орешкин рассказал о «каннибализации» Соединенными Штатами своих европейских партнеров.

Отвечая на вопрос, будут ли растущие страны Азии и Африки участвовать в гонке суверенитетов как рынки сбыта для основных игроков или как самостоятельные единицы, помощник российского президента сказал: «Сейчас важнейший вопрос для лидирующих игроков – какой будет расстановка сил на растущих рынках. США, как только закончат каннибализацию своих европейских партнеров, убив европейскую химию, автомобилестроение и другие отрасли, то есть когда этот источник роста для них закончится, сконцентрируются на азиатских рынках».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube