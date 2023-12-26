Глава «Газпрома» доложил Путину об итогах работы в 2023 году

Президент России Владимир Путин во вторник, 26 декабря, провел рабочую встречу с председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, на которой глава газового гиганта сообщил главе государства, что в 2023 году все потребности страны в природном газе были удовлетворены в полной мере, – сообщили в Кремле.

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Миллер сказал: «Страна прошла первый зимний пик. Первая половина декабря в зоне Единой системы газоснабжения в России выдалась холодной. Целая неделя была вообще во многих регионах России с аномально холодными температурами, и надо отметить, что «Газпром» в полном объеме удовлетворил все заявки, все потребности».

«В этом году поставки газа в Китай будут в полтора раза больше, чем в 2022 году. А в 2025 году мы уже выйдем на наши контрактные обязательства. В 2025 году поставки газа в Китай составят 38 миллиардов кубометров. 23 декабря «Газпром» установил исторический рекорд суточных поставок газа в КНР», – добавил Миллер.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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