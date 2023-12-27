СМИ: Американский экономист предрекла конец гегемонии США в экономике

Американский экономист Стефани Помбой заявила, что гегемонии США в экономике настает конец – экономика Соединенных Штатов десятки лет росла в долг благодаря готовности других стран покупать облигации казначейства и торговать в долларах, однако теперь ситуация в мире стремительно меняется, – сообщают СМИ.

В интервью известному американскому журналисту Такеру Карлсону Помбой сказала: «Здесь, в США, люди, ответственные за политический курс, по-прежнему «зашорены», они воображают, что статус доллара США как мировой резервной валюты никогда не будут оспаривать. И – что мы можем и дальше экстравагантно печатать деньги, до бесконечности, и все это проглотят. Но в реальности уже не так. Наши казначейские облигации больше не покупают, вместо наших долларов вкладываются в золото, нефть и стратегические ресурсы. Страны переходят к торговле в местных валютах, чтобы не приходилось проводить долларовые транзакции. Так что, я думаю, гегемонии США вот-вот настанет конец».

«Администрация Байдена «спит», вместо того, чтобы адекватно реагировать на происходящее. Это невероятно опасно, как для нашей экономики, так и для нашей национальной безопасности», – подчеркнула экономист, на что Такер Карлсон ответил: «Да, онтроль США над мировыми финансовыми системами ослабевает и это может иметь страшные последствия для американской экономики. Я постоянно думаю об этом, с тех пор как начался конфликт на Украине».

Напомним, что ранее в комментарии изданию Business Insider Стефани Помбой заявила, что «экономика США на полном ходу движется к кризису, последствия которого будут серьезнее, чем 15 лет назад. Первая половина 2023 года отличилась антирекордом по числу корпоративных банкротств в США – рухнуло почти 3 тыс. фирм. Такого не было с 2010 года».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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