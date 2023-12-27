Льготная ипотека завершится 1 июля следующего года

Министр финансов России Антон Силуанов в среду, 27 декабря, заявил, что льготная программа ипотеки под 8% годовых завершится в июле 2024 года, но останутся стимулирующие программы поддержки, – сообщают СМИ.

Глава российского минфина, частности, сказал: «1 июля обычная «льготка» должна завершиться. Мы ее все время продлевали. Вообще эта «льготка» была как антикризисная мера, но если мы в предыдущий кризис устанавливали ставку 11%, которую держали, потом она падала и мы программу отменяли, то сейчас уровень ставки значительно ниже (8% по программе льготной ипотеки – ИФ) и нам приходится субсидировать», – сказал министр.

«Стимулирующие программы ипотеки должны остаться. В первую очередь, «семейка». Очевидно, это правильная мера. Но и новые территории, Дальний Восток, отраслевая ипотека – для айтишников и так далее», – добавил Силуанов.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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