В Турции в следующем году повысят МРОТ на 100%

Министр труда Турции Ведат Исихан на брифинге в Анкаре в среду, 27 декабря, заявил, что в 2024 году ежемесячная минимальная заработная плата составит 17 002 турецких лир ($578,31), что сопоставимо с ростом более чем на 100% в сравнении с зарплатами текущего года, – сообщает агентство Bloomberg.

В ходе своего выступления глава турецкого минфина сказал: «Ежемесячная чистая минимальная зарплата будет установлена ​​на уровне 17 002 лир (578 долларов США). Это сопоставимо с ростом более чем на 100% в этом году, достигнутым за счет двух корректировок, которые способствовали более быстрому росту цен и увеличению стоимости рабочей силы. Мы выполнили свое обещание не допустить, чтобы наши работники были раздавлены инфляцией».

«Рост минимальной зарплаты связан со стремлением властей снизить нагрузку на стоимость жизни перед местными выборами в мае. Инфляция в Турции в ближайшие месяцы может превысить 70%. В 2023 году лира потеряла около 35% своей стоимости, что усугубило кризис стоимости жизни. В ноябре годовой уровень инфляции в стране поднялся до 61,98%, – пишет Bloomberg.

Анкара, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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