Богатейшие люди планеты заработали в 2023 году 1,5 трлн долларов

Самые богатые люди планеты в 2023 году заработали еще 1,5 трлн долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

«Совокупный чистый капитал 500 богатейших людей вырос на 1,5 трлн долларов в 2023 году, полностью восстановившись по сравнению с потерянными 1,4 трлн долларов годом ранее, согласно Индексу миллиардеров Bloomberg», – пишет агентство.

Наибольший рост состояний наблюдается среди владельцев технологических компаний. По мнению аналитиков, причиной стал ажиотаж вокруг искусственного интеллекта (ИИ). Топ-менеджеры корпораций IT-сферы заработали 658 млрд, несмотря на рецессии, затяжную инфляцию, высокие процентные ставки и геополитические потрясения.

Возглавил список миллиардеров американский бизнесмен Илон Маск. В 2023 году ему удалось заработать 95,4 млрд долларов и нарастить свои капиталы до 232 млрд. Таким образом, владелец Tesla и SpaceX обошел французского магната и главу LVMH Бернара Арно (179 млрд, +16,9 млрд долларов). Замыкает тройку лидеров основатель и бывший глава американской Amazon Джефф Безос. Он разбогател на 71,3 млрд за год и теперь обладает капиталами, которые оцениваются в 178 млрд долларов.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube