В России возобновил работу завод Hyundai после двухлетнего простоя

Автозавод южнокорейского концерна Hyundai в Санкт-Петербурге вышел из режима простоя. На предприятии в настоящее время проводится обслуживание оборудования и обучение персонала. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу завода.

Предприятие остановило выпуск автомобилей с 1 марта 2022 года из-за трудностей с поставками комплектующих. Последний раз автозавод продлевал режим простоя до 31 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что совет директоров Hyundai Motor одобрил план по продаже российского завода компании «Арт-Финанс», которая до этого также приобрела российские активы Volkswagen. По данным корейских СМИ, автозавод будет продан за символическую стоимость – 10 тыс. рублей – с возможностью обратного выкупа в течение двух лет. В настоящее время Hyundai ведет переговоры с «Арт-Финанс» о деталях сделки.

Вице-премьер – глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщал РИА «Новости», что подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ одобрила сделку по продаже завода Hyundai в Петербурге компании «Арт-Финанс». По его словам, потенциальный собственник автозавода уже прорабатывает совместно с партнерами возможность скорейшего перезапуска производства автомобилей на этой площадке.

Завод Hyundai в Санкт-Петербурге был запущен в сентябре 2010 года. Предприятие выпускало модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и Hyundai Creta.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube