Москва предложила создать международную площадку для координации оборота твердых полезных ископаемых, аналогичную ОПЕК

Глава Минприроды РФ Александр Козлов на форуме «Полезные ископаемые будущего» (Future Minerals Forum) в Саудовской Аравии во вторник, 9 января, заявил, что Россия предлагает создать международную площадку, подобную ОПЕК, для совместной координации оборота твердых полезных ископаемых, – сообщает Интерфакс.

Как сообщает агентство, в ходе своего выступления на Форуме Козлов сказал: «Россия, Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт, Оман, Катар, Сирия, ОАЭ, Йемен и Бахрейн – лидеры мирового энергетического сектора. Вместе наши страны контролируют свыше половины мировых запасов нефти и природного газа. Мы обеспечиваем 53% мировых поставок нефти и 26% газа. Эта ситуация будет сохраняться и дальше. Однако меняющийся в мире технологический уклад создает объективную необходимость новой площадки, аналогичной нефтяному ОПЕК, и в отношении твердых полезных ископаемых. На этой площадке возможна эффективная координация наших усилий и выработка совместной технологической политики в области управления минералами будущего».

«Россия является мировым сырьевым лидером, обеспечивая 27% мирового производства металлов платиновой группы, контролируя 22% мировых запасов никеля, 13% кобальта, 15% титана, 12 % вольфрама, 9% меди, 4% редких земель и графита. Список длинный: в России есть практически все критические металлы. И мы стремимся формировать максимально длинные цепочки их переработки, вплоть до выпуска конечной продукции. Мы готовы делиться опытом и помогать нашим партнерам. Россия открыта для всех вариантов сотрудничества. Мы можем не просто заниматься разведкой минерального сырья и его добычей, мы готовы к двустороннему трансферу технологий и рассматриваем это партнерство в первую очередь как технологическое», – добавил глава Минприроды РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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