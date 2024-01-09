Белоруссия за новогодние каникулы поставила в Россию почти 12 миллионов яиц

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) во вторник, 9 января сообщила, что поставки куриных яиц из Белоруссии в Россию с 1 по 9 января 2024 года составили 11,7 млн. штук, что почти вдвое больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

В сообщении пресс-службы ведомства, в частности, говорится: «За период с 1 по 9 января 2024 года поставлено 11,7 млн штук куриных пищевых яиц. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года отмечается увеличение почти вдвое. С 1 по 9 января 2023 года было ввезено 6,3 млн штук куриных пищевых яиц. В прошлом году из Белоруссии в Россию было ввезено более 510,8 млн штук куриных пищевых яиц. По данным ФГИС «Аргус», на российский рынок в течение четырех последних лет поступало в среднем более 630 млн. штук пищевого яйца в год».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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