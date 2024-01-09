Немецкие промышленники призвали правительство ФРГ направить военные корабли в Красное море

Один из лидеров Альянса промышленников Германии (BDI) Вольфганг Нидермарк призвал правительство ФРГ присоединиться к международной миссии по защите коммерческого судоходства в Красном море и отправить туда военные корабли, – сообщает во вторник, 9 января, агентство Reuters .

Как сообщает агентство, Нидермарк заявил следующее: «Обеспечение безопасности торговых путей пойдет не только на пользу немецкой экономики, но и остается важнейшей частью национальной безопасности. Поэтому правительство должно без колебаний согласовать свои действия с союзниками, чтобы защитить морские перевозки в Суэцком канале и Красном море, в том числе с помощью оружия».

«Ситуация в Красном море, сложившаяся после начала нападений йеменских хуситов на коммерческие гражданские суда, создает неопределенность и приводит к задержкам в доставке грузов и повышению расходов промышленности Германии. Особенно сильный удар приходится на отрасли, которые критически зависят от поставок сырья или комплектующих из Азии», – сказал один из лидеров BDI и добавил: «Пока заметных сбоев в производстве избежать удалось, но этого нельзя исключать. Германия как третья в мире страна по объемам торговли должна взять на себя активное лидерство в защите торговых путей».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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