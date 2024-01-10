Минсельхоз ожидает снижение цен на яйца в ближайшее время

Заместитель министра сельского хозяйства Максим Титов на брифинге в среду, 10 января, заявил, что в ближайшее время ожидается снижение цен на яйца в торговых сетях, так как у производителей за последние две недели цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Титов сказал: «Минсельхоз держит на особом контроле ситуацию с ценами на социально значимые продукты. В частности, предпринимаются все необходимые меры для стабилизации цен на яйцо. В результате за последние две недели у производителей они снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй. В ближайшее время ожидаем их снижения и в торговых сетях».

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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