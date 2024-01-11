В США завершилось строительство тысячного F-35

Одна из крупнейших авиационных корпораций США Lockheed Martin построила тысячный истребитель пятого поколения F-35, – сообщает в четверг, 11 января, издание The War Zone.

В публикации издания говорится, что «несмотря на завершение постройки тысячного истребителя, последние партии F-35в новой модификации пока заказчикам переданы не будут. Самолеты ожидают установки нового оборудования Tech Refresh-3 (TR-3) и программного обеспечения Block 4, которую планируется завершить до середины 2024 года. При этом в рамках модернизации всех F-35 проводятся работы по совершенствованию двигателей Pratt & Whitney F135, которые используются на всех версиях истребителя».

«По состоянию на начало января истребители F-35 в США и странах-получателях налетали более 773 тыс. часов, для них подготовлено более 2280 пилотов и 15,4 тыс. специалистов по техническому обслуживанию в 14 летных службах по всему миру. Эти самолеты уже совершили более 469 тыс. вылетов. В настоящее время они размещены или могут размещаться на 32 базах и 11 авианесущих кораблях США и их союзников. В международной программе Joint Strike Fighter (JSF) по производству истребителей участвуют 17 стран», – пишет The War Zone.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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