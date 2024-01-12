В Росстате сообщили о замедлении годовой инфляции в декабре 2023 года

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 12 января, опубликовала данные, согласно которым в декабре 2023 года годовая инфляция в России замедлилась до 7,42% против 7,48% в ноябре.

В отчете, опубликованном на сайте ведомства, также говорится, что «в месячном выражении потребительские цены выросли на 0,73%, следует из данных. Продовольственные товары в декабре подорожали на 1,49% по сравнению с ноябрем и возросли на 8,16% в годовом выражении. Непродовольственные товары подорожали на 0,42% в месячном выражении и на 5,96% по сравнению с декабрем 2022 года. Стоимость услуг выросла на 0,1% к ноябрьскому показателю и на 8,33% в годовом выражении».

«Цены на яйца в РФ в 2023 году повысились на 61,35%, курятина подорожала на 27,77%», – сообщили также в Росстате.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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