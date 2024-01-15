В России проиндексируют 40 видов выплат

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в понедельник, 15 января, сообщило, что с 1 февраля более 40 видов государственных выплат могут быть проиндексированы на 7,4%.

В проекте постановления правительства РФ, опубликованном на сайте нормативно-правовых актов, говорится: «Ежегодно с 1 февраля года устанавливается коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074».

В сообщении пресс-службы ведомства говорится, что министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил: «Будут проиндексированы более 40 выплат на 7,4%, пособий и компенсаций. Среди них материнский капитал, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная денежная выплата ветеранам, ежемесячная страховая выплата и другие меры социальной поддержки. Повышение затронет более 20 миллионов россиян».

«С 1 января страховые пенсии неработающих граждан возросли на 7,5%. Также с 1 января на 7,5% увеличился прожиточный минимум, который используется для оценки нуждаемости при назначении ряда выплат, а также служит для определения размера выплат (так, например, размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума на ребенка). Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2024 года был увеличен на 18,5%», – добавили в пресс-службе министерства.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube