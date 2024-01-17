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Среда, 17 января 2024, 18:28 мск

Новости Экономика

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Экономика Германии страдает из-за выделения помощи Украине

Фото: официальное представительство ФРГ в России

Министр экономики Германии Роберт Хабек в Бундестаге в среду, 17 января, заявил, что экономика страны недополучает средств из-за трат на поддержку Украины, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления перед депутатами Хабек сказал: «Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Киев. Мы тратим деньги на это. Но, этих денег больше нет, и они, надо признать, в нашу экономику не поступают».

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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