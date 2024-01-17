В прошлом году Россия установила тридцатилетний рекорд по вылову рыбы

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков на совещании у президента России Владимира Путина с членами правительства в среду, 17 января, заявил, что рыбаки в 2023 году выловили более 5,3 миллионов тонн рыбы, что стало рекордом за последние 30 лет, – сообщают СМИ.

В ходе своего доклада главе государства Шестаков сказал: «В 2023 году российскими рыбаками добыто свыше 5 миллионов 300 тысяч тонн рыбы. Это лучший показатель за последние 30 лет, 75% от всего объема вылова рыбы в России пришлись на Дальневосточный регион. Дальний Восток работает на насыщение внутреннего рынка рыбной продукцией как единый механизм. ...В целом считаем, что ситуация на рынке сбалансированная, увеличение импортных пошлин считаем нецелесообразным. Пошлины на импорт увеличивать не стоит, так как это вызовет подорожание рыбы на прилавках».

«Динамика цен разнонаправленная, по некоторым видам рыбы есть снижение, но в среднем наблюдается рост цен в пределах 9%. Изменения цены сильно зависят от многих факторов. Например, влияют регион добычи, вид рыбы и сезонность промысла. …Самообеспеченности России рыбой составляет более 150%. Россия полностью себя обеспечивает рыбной продукцией», – резюмировал глава ведомства в ходе доклада Путину.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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