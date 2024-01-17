Австрийский концерн OMV будет соблюдать свои обязательства перед «Газпромом»

Глава компании Альфред Штерн австрийского нефтегазовой компании OMV заявил, что концерн намерен соблюдать свои обязательства в рамках долгосрочного контракта с «Газпромом», поскольку эта сделка европейскими санкциями не затронута, сообщает в среду, 17 января, издание Die Presse.

В интервью газете Штерн сказал: «Компания OMV всегда действует с соблюдением санкций и закона. На наши поставки газа из России санкции не влияют, и OMV, конечно, выполнит свои контрактные обязательства. Как известно, все контракты на поставку газа связаны с обязательствами «бери или плати», которые OMV не может безосновательно игнорировать».

Вена, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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