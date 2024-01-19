СМИ: Из-за ситуации в Красном море задерживаются мировые поставки нефти

В связи с конфликтом между американо-британской коалицией и йеменскими хуситами в Красном море нефтеналивные танкеры вынуждены менять маршрут и задерживать поставки нефти из Саудовской Аравии и Ирака в Европу, общий объем которых составляет почти девять миллионов баррелей, – сообщает в пятницу, 19 января, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на данные отслеживания судов агентство пишет: «Семь судов, загруженных ранее в этом месяце сырой нефтью и нефтепродуктами в портах Рас-Таннура и Эль-Джубайль в Саудовской Аравии и Басра в Ираке, изменили курс, уходя от Баб-эль-Мандебского пролива. …Большинство судов изменили курс 12 января или позже, когда силы США и Великобритании нанесли авиаудары по позициям движения йеменских хуситов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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