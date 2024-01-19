В России естественная убыль населения в 2023 году снизилась почти на 20%

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) в пятницу, 19 января, сообщила, что в России за январь-ноябрь 2023 года естественная убыль населения (превышение числа умерших над числом родившихся) сократилась на 19,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, составив 438,3 тыс. человек против 543,4 тысяч годом ранее.

В сообщении, опубликованном на сайте Росстата, говорится: «Число родившихся за 11 месяцев 2023 года снизилось на 3% – до 1 млн. 162,4 тыс. детей с 1 млн. 197,8 тыс. за январь-ноябрь 2022 года. Число умерших в РФ за 11 месяцев 2023 года сократилось на 8,1% – до 1 млн 600,7 тыс. человек с 1 млн 741,2 тыс. человек за аналогичный период 2022 года».

«Естественная убыль населения в РФ в 2022 году уменьшилась на 42,5% по сравнению с 2021 годом, составив 599 616 человек против 1 042 675 человек в 2021 году», – сообщали ранее в статистическом ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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