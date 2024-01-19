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Пятница, 19 января 2024, 21:31 мск

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СМИ: Создание новой американской межконтинентальной ракеты подорожало почти на 40%

Фото: Pixabay

Пентагон будет подвергнут проверке, поскольку программа создания новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel подорожала на 37%, что приведет к проверке министерства обороны США, – передает в пятницу, 19 января, агентство Bloomberg.

В сообщении агентства, в частности, говорится: «Программа по созданию новой межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel подорожала на 37%, что может привести к проверке Пентагона с оценкой перспектив исполнения проекта в целом с вопросом о том, стоит ли вовсе продолжать его. …Подорожает каждая ракета, но затраты будут включать и строительство шахт и центров управления запуском. Общая стоимость программы оценивается теперь в 131,5 миллиарда долларов».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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